Di Canio: “Lukaku? Mia idea è chiara. Non è da élite ma ha grandi numeri”

«C'è stato un equivoco, se non ascoltate prendete delle cose che volete... Perché io ho sempre detto che fa tantissimi gol ma che poi non è sempre determinato in tutte le gare. Perché questa è una delle caratteristiche che si è vista in sette anni, ma qualcuno ha estrapolato un discorso a parte. La mia posizione su di lui è chiara. Ho sempre detto che è un gran bel giocatore. Poi se la definizione degli altri di Lukaku è campione, ognuno ha i suoi termini di paragone. Per me non è da élite ma può dare una grande mano all'Inter, ha numeri grandissimi. Ma sbaglia partite da dentro o fuori e questa non è un'opinione ma un fatto. A trenta anni può sempre cambiare il trend».