Di Caro: “Zhang? Attacco scriteriato e inaccettabile. Da presidente dell’Inter…”

Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, negli studi di Tiki Taka ha commentato il duro messaggio di Steven Zhang indirizzato al presidente di Lega Dal Pino: “E’ un attacco scriteriato, inaccettabile nei modi e nei toni. Quando sei il presidente dell’Inter certi messaggi devi darli in maniera diversa. Non su Instagram, non in quei termini. L’Inter non sapeva di questo messaggio, per cui voglio pensare ad un giovane dirigente che per via della provenienza sente in maniera fortissima la questione coronavirus”.