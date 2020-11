L’avv. di Cintio: “ASL, allarme Marotta è fondato. Serve una linea comune. La Figc…”

Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, ha commentato quanto detto ieri da Marotta sulle ASL e su una centralizzazione nella gestione dei casi di covid19, rispetto alle convocazioni delle Federazioni. «Purtroppo l’allarme lanciato da Beppe Marotta è fondato», ha sottolineato l’avvocato. «Il calcio italiano non può essere determinato in alcun modo da differenti prese di posizione dell’Asl, da regione a regione. Non è possibile che i calciatori di alcune squadre siano spediti in Nazionale ed altri no. Capisco lo sfogo e la richiesta d’intervento al Ministro dello Sport Spadafora. Serve una linea comune: il calcio ormai è un’industria e come tale dev’essere trattato. Non ho dubbi che la Figc saprà far valere le proprie ragioni anche in questa istanza», ha concluso.