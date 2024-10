UFFICIALE – Diego Lucarelli approda nelle giovanili dell’Inter

Il figlio dell'ex giocatore del Parma Alessandro, nonché nipote dell'ex attaccante del Livorno Cristiano, approda in nerazzurro

Adesso è ufficiale, Diego Lucarelli è un giocatore dell'Inter. La foto della firma del giocatore è arrivata dal sito di Gianluca Di Marzio. Il difensore classe 2010, figlio e nipote d'arte (suo papà è Alessandro, ex difensore del Parma , suo zio è Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Livorno ), approda nelle giovanili nerazzurre.

Diego arriva dalle giovanili del Pisa, dove è cresciuto. Suo fratello Matteo, classe 2001, ha giocato un anno nella Berretti dell'Inter nel 2019 in prestito dal Parma e oggi gioca nell'Olbia, in Serie D. Diego e Matteo hanno anche un altro fratello, si chiama Jacopo. Il loro papà lavora attualmente per la società gialloblù.