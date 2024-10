Sport – Barcellona deve rinnovare attacco e studia Jonathan David

Il calciatore, considerato nel mirino di Inter e Juventus, è in scadenza di contratto e non ha rinnovato col Lille

Il suo contratto è in scadenza e sia l'Inter che la Juve, stando a diverse indiscrezioni delle scorse settimane, sarebbero interessate aJonathan David. L'attaccante classe 2000 del Lille però piace anche all'estero. Secondo quanto riporta Sport ci starebbe pensando anche il Barcellona. Il club deve rinforzare l'attacco al di là che resti Lewandowski per un'altra stagione oppure no. Per questo Hansi Flick avrebbe messo gli occhi sul calciatore canadese.