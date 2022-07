TS – Inter, in difesa si balla: Bremer serve quanto prima. Onana sfida Handanovic

Finisce 2-2 l'amichevole tra Inter e Monaco, secondo test pre campionato dei nerazzurri di Simone Inzaghi. La formazione interista, dopo essere andata in svantaggio di 2 reti, riesce a rimontare grazie alle reti di Gagliardini e di Asllani. Come scrive Tuttosport, la difesa del tutto improvvisata del primo tempo composta da Darmian-D'Ambrosio e Dimarco (tre che centrali di ruolo non sono) balla parecchio ed evidenzia la necessità di un nuovo innesto: emblematiche le parole del tecnico, che a fine gara si è sbilanciato parecchio su Bremer. Buoni segnali, infine, da Onana, entrato nella ripresa al posto di Handanovic: "Il portiere camerunense si esalta con una doppia parata per fermare Minamino e Gelson Martins. La sfida allo sloveno per chi sarà il guardiano della porta nerazzurra è lanciata".