Inter, difesa di ferro: Skriniar-de Vrij-Bastoni pronti per il test Real Madrid

La retroguardia nerazzurra, la migliore degli ultimi due campionati di Serie A, ha cominciato alla grande anche quest'anno

Uno dei punti di forza dell'Inter anche in questa stagione sarà la difesa: il terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni ha già dimostrato di voler replicare quanto fatto negli ultimi due anni, quando hanno chiuso come miglior reparto arretrato d'Italia. Come scrive il Corriere dello Sport, il primo test di livello sarà mercoledì in Champions League contro il Real Madrid:

"Il terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni è perfetto o quasi. A plasmarlo è stato Conte. Che, però, ha beneficiato a sua volta del lavoro di Inzaghi, visto che l'olandese è diventato l'ideale centrale di una linea a 3 proprio grazie all'addestramento del tecnico piacentino. Solo per lo slovacco c'è voluto un po' più di tempo, ma, dopo un anno di apprendistato, anche lui ha assorbito i compiti del "braccetto". I primi segnali di questa stagione sono stati più che altro conferme. In amichevole, con quei tre in campo, l'Inter non ha incassato nemmeno un gol. Nelle prime due gare ufficiali della stagione, invece, c'è scappato un gol subìto, nato, però, da un erroraccio di Handanovic non da un meccanismo difensivo saltato. Per il resto, tra Genoa e Verona, i nerazzurri hanno rischiato poco o nulla. Chiaro che serviranno verifiche più significative. E il match contro il Real Madrid, mercoledì prossimo, servirà anche in questo senso".