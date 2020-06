L’Inter è la squadra che ha segnato con il maggior numero di marcatori diversi in questa Serie A (15), mentre nessuna ne conta meno della Sampdoria (sette, come la SPAL). 24 delle reti totali messe a segno dai nerazzurri sono arrivate grazie ai nuovi acquisti: almeno cinque in più di qualsiasi altra squadra, mentre la Sampdoria è al pari della Lazio quella che ne ha realizzate di meno (solo una, con Bonazzoli a settembre 2019).

(Fonte: Inter.it)