Eriksen: “È stato un anno duro ma sono felice di poter giocare di nuovo”

Il danese ha parlato in conferenza stampa ed è tornato sul percorso che lo ha riportato a giocare dopo il malore dell'Europeo.

«Il primo miracolo ovviamente è avvenuto quando mi hanno salvato in campo, questo è il primo pensiero. Poi siamo stati tanto in contatto con i dottori che mi hanno visitato in ospedale per avere il via libera per tornare a giocare. Ma la prima cosa a cui ho pensato è stata tornare ad una vita normale. Essere un compagno, un padre, un uomo di famiglia. Poi è arrivato il calcio e per fortuna i dottori non hanno detto o visto nulla che mi impedisse di giocare e di tornare ad essere al 100% per giocare di nuovo. È stato un viaggio lungo, è passato un anno ed è stato e ora sono felice di essere tornato. È stato tutto molto duro, ma sono contento di essere tornato a giocare ancora a calcio, era la cosa che volevo se ne avessi avuto la possibilità di farlo».