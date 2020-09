Di Francesco: “Godin? 10 all’affare. Non so se sarà titolare con la Lazio. Nainggolan…”

Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio per l’allenatore del Cagliari, Di Francesco. Il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto dell’arrivo dell’ex Inter Godin e del possibile arrivo di Nainggolan. Così ha risposto: «Devo dare un bel 10 all’affare, volevamo fortemente Diego. È stato quasi come un parto ma alla fine è arrivato. È convocato ma non so ancora se sarà titolare. Ma è entrato subito nei nostri meccanismi. Credo sia un difensore vero, lo è dentro. Pensavo che fosse un difensore solo da ultimi 30 metri, ma mi son ricreduto perché è un difensore completo. Per questo ho voluto fortemente che venisse a Cagliari».

RADJA – «Non è un nostro giocatore e non posso rispondere a domande su di lui, saprei rispondere meglio se arrivasse» . (Fonte: Tmw)