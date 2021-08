Di Francesco: “A noi manca il cecchino. Poi l’Inter ti mette Correa che è arrivato ieri…”

Le parole dell'allenatore dell'Hellas Verona, rilasciate a Dazn, dopo la sconfitta contro i nerazzurri di Inzaghi

Che i minuti sono novanta e poi fanno la differenza i giocatori di qualità. Abbiamo preso gol su un'azione leggibile, sapevamo della rimessa lunga di Perisic. Ceccherini si è fatto male, ha cambiato i piani per determinare i cambi che ci avrebbero portato a qualche vantaggio in più.

Se si analizzano i gol presi sono arrivati su un calcio d'angolo e fai fatica a cambiare gol, eravamo anche in inferiorità numerica. Il secondo è arrivato su un cross laterale, abbiamo fatto saltare con libertà Correa. Era una palla leggibile, poteva metterla solo dietro. Se sono preoccupato dei gol incassati? Sì, è normale che devo migliorare questo aspetto. L'interpretazione dipende anche dai minuti in cui si incassano i gol. Se mi fate i complimenti per l'atteggiamento, cambiare fa perdere certezze alla squadra che magari con un pizzico di attenzione in più può risolvere le situazioni.