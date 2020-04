Di Gennaro: “Sportiello e Dybala mi preoccupano. Può succedere di tutto”

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato anche della possibile ripresa del campionato: “Può succedere di tutto. A me ha preoccupato che sia Sportiello che Dybala siano ancora positivi al quarto tampone, e tra le parti non c’è molta chiarezza. Si veda Lega-Governo, con FIGC che non si sa da che parte sta e giustamente AIC che si è arrabbiata: se si va a correre nei parchi, perché non nei centri sportivi che sono organizzati. Pensiamo che son due mesi e mezzo che loro stanno a casa, non so se gli basteranno 3-4 settimane per essere pronti a riprendere. Ci son tante sfumature, che rendono la cosa ancora più complessa: deve esserci buonsenso e capacità di confronto, non una battaglia”.