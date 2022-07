DigitalBits, oggi summit su prospettive monete digitali: Inter spettatrice interessata

In attesa di capire quali sviluppi ci saranno con l'Inter, DigitalBits terrà oggi un evento a Montecarlo sul tema prospettive delle monete digitali. Così scrive il Corriere della Sera: "Filtra un po' di preoccupazione: in ballo ci sono tanti soldi, le valutazioni in società potrebbero cambiare in caso di ulteriori difficoltà. DigitalBits dallo scorso anno sponsorizza anche la Roma, a cui versa circa 12 milioni a stagione. A marzo il pagamento dell'ultima rata, in leggero ritardo, ma il club giallorosso non registra problemi. Oggi a Montecarlo (presente anche il principe Alberto di Monaco) l'azienda fondata dal canadese Al Burgio organizza un summit sulle prospettive delle monete digitali: l'Inter sarà spettatrice interessata".