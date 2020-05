Di Gregorio: “Sogno di vestire la maglia dell’Inter, ma c’è tempo”

Michele Di Gregorio, è un portiere di proprietà dell’Inter, che gioca attualmente nel Pordenone. Con tuttob.com ha parlato anche del suo futuro. Lo aveva detto al momento della partenza e lo ha ribadito: «Sono cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e sono di proprietà del club nerazzurro. Sono concentrato sul presente e a finire al meglio una stagione così importante: per il Pordenone e per me. Logicamente il sogno è vestire la maglia dell’Inter, ma per questo sogno c’è tempo».

Adesso è concentrato sul presente: «Fino allo stop è stata una stagione soddisfacente per me, sto dando il mio contributo a un percorso di squadra importante, che ha sempre più vicino alla salvezza. Quando riprenderemo proveremo a fare il meglio possibile, pensando una gara per volta anche se ci sarà da affrontare un calendario pieno di impegni».

(Fonte: tuttob.com)