Diletta Leotta sul prato del Meazza per Inter-Atalanta: “Grazie a Politano perché…”

Diletta Leotta conduce per Dazn il programma che precede e poi segue la partita dell’Inter contro l’Atalanta. Durante il riscaldamento stava passeggiando sul prato verde del Meazza con il suo pellicciotto celeste ed era insieme a Balzaretti per il pre-partita. La stava per colpire un pallone, ma Politano l’ha salvata recuperandolo: “Lo ringraziamo, abbiamo rischiato che un pallone ci colpisse”, ha spiegato la conduttrice sorridendo e ringraziando il giocatore nerazzurro che è in orbita Milan.

(Fonte: Dazn)