CorSera – Dimarco, terzino a chilometro zero: garanzia di qualità. Non ha mai fatto finta…

Federico Dimarco è uno dei giocatori più in forma dell'Inter. Stagione della consacrazione per l'esterno nerazzurro arrivato a 6 gol e 9 assist. "È quello che sfreccia nella fascia che è stata di Perisic: lui non ha mai fatto finta di essere come il croato, non avrebbe avuto senso, ma ci ha messo le sue caratteristiche, ha migliorato le qualità e lavorato sui difetti", sottolinea il Corriere della Sera.