Dimarco: “Conte? Appena arrivato abbiamo capito una cosa. L’Inter era diventata…”

In una lunga intervista a Tuttosport, il giocatore ha parlato dell'ex tecnico nerazzurro

In una lunga intervista a Tuttosport, Federico Dimarco ha parlato del modo di lavorare di Antonio Conte e l'importanza che ha avuto per lui un tecnico come Juric. "Mi aveva colpito molto il modo di lavorare di Conte, il rapporto che creava fra lui e i giocatori. Quando lui è arrivato all’Inter, era la prima volta che tornavo pure io in prima squadra dopo alcuni anni in prestito e ho notato un cambiamento totale in tutto l’ambiente. L’Inter era diventata più squadra nel senso generale del termine, si capiva che sarebbero arrivati risultati come lo scudetto".

«Sì, il mister cerca sempre di tirare fuori il meglio da ogni calciatore che ha e anche se uno non gioca per due-tre mesi, un’opportunità poi arriva. Se poi si sbaglia una una partita, lui fa giocare quella dopo per mostrare la sua fiducia. Sa far crescere l’autostima in ogni giocatore. Juric è bravo, porta risultati, per noi non sarà semplice. Gli auguro di ottenere dei successi in futuro».