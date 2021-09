Dimarco molto deluso: “Non so cosa sia mancato: dovevamo fare gol e basta”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con la Samp

Federico Dimarco ha commentato ai microfoni di Inter Tv il pareggio con la Sampdoria. Il giocatore non ha nascosto la delusione per il risultato: "E' stata un'emozione indescrivibile segnare il primo gol con questa maglia qua. Mi dispiace solo per il risultato perché potevamo portarla a casa. Abbiamo avuto due occasioni nitide, dispiace per questo. Non so cosa sia mancato, dovevamo fare gol e basta. Grande emozione affrontare il Real Madrid, ci dobbiamo preparare bene in questi giorni e cercare di fare la migliore partita per partire bene in Champions".