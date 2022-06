Social / Dimarco, la gioia per l’esordio in Nazionale: “Prima volta in Azzurro!”

Debutto con l'Italia per il difensore dell'Inter, entrato nei minuti finali della gara di Nations League contro la Germania

Esordio in Nazionale per Federico Dimarco: il difensore dell'Inter è entrato in campo nei minuti conclusivi della partita di Nations League tra Italia e Germania. Una grande gioia per il mancino classe '97, che ha affidato a Instagram le emozioni per il suo debutto: "Prima volta in Azzurro!".