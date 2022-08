TS – Inter, Dimarco o Gosens contro la Lazio? Non va scartata un’altra ipotesi

A due giorni dalla sfida contro la Lazio, prosegue la preparazione dell'Inter ad Appiano Gentile. L'unico indisponibile è Mkhitaryan, al lavoro comunque per rientrare per il derby del prossimo weekend: "Nella testa di Inzaghi si ripropone il dubbio su chi schierare a sinistra tra Gosens e Dimarco. Il tedesco cerca quella continuità fondamentale per sbloccarsi anche dal punto di vista psicologico, mentre il canterano vorrebbe essere ancora importante dal primo minuto (e non solo, come capitato spesso la scorsa stagione, a partita in corsa). In realtà anche l’ipotesi Darmian (con Dumfries sulla destra) non deve essere scartata a priori, motivo per cui le prossime sedute risulteranno decisive per le scelte dell’allenatore piacentino. Sicuramente per quelle relative alla gara contro la Lazio, ma forse anche per i successivi incontri", spiega Tuttosport.