Dimarco, il padre: “Mi aiutava a lavoro, ha fatto tanti sacrifici. L’Inter…”

Primo gol in Nazionale per Federico Dimarco. Una grande gioia per Gianni, padre del difensore dell'Inter, che ha raccontato le emozioni della loro famiglia a Il Giorno: "Io e mio fratello Giuseppe siano nati a Milano a Calvairate, ma i nostri genitori sono arrivati qui negli anni '50 dalla Lucania e noi abbiamo portato avanti la tradizione. Oggi ci vuole umiltà per mantenere un’attività di questo genere, il resto non conta, è proprio uno dei principi che ho insegnato a mio figlio, se è arrivato a giocare ad alti livelli è grazie alla voglia di lavorare e alla testa sulle spalle".