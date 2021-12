Inter-Spezia, Dimarco: “Altri tre punti importanti. Un grazie alla Nord”

Il giocatore nerazzurro ha ringraziato i tifosi che gli hanno dedicato un coro e uno striscione che racconta un sogno realizzato

A lui la Curva ha dedicato un mega striscione che racconta il suo percorso in nerazzurro, dalle giovanili alla prima squadra. Di Marco ha brillato per sicurezza nella gara dell'Inter contro lo Spezia e chissà che la carica non sia arrivata anche da quel messaggio arrivato dalla Nord. Lì, al secondo anello verde, Fede andava a vedere la squadra da piccolo: amava e ama quei colori, ora come allora. Ha solo cambiato il suo posto e si trova nel posto nel quale segnava di stare. Inzaghi ha dovuto inserire lui sul centro-sinistra in difesa con Skriniar in mezzo e D'Ambrosio vicino a loro. "Ma ero tranquillo", ha detto Inzaghi. Sa di potersi fidare di lui e dei suoi compagni, lo elogia dal primo giorno, quando ha annunciato a tutti che sarebbe rimasto a Milano.