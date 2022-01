Dimarco: “L’importante era vincere, contenti di aver passato il turno. Sensi…”

Le dichiarazioni del calciatore dell'Inter, Federico Dimarco, dopo il successo per 3-2 in Coppa Italia contro l'Empoli

"La prima reazione è che siamo contenti di aver passato il turno. Per noi era importante e volevamo vincere. Lo abbiamo fatto: vincere aiuta a vincere. Bene così. Non è stato facile giocare 120 minuti, ma l'importante era vincere. Ci siamo riusciti e va bene. Il campo è da rivedere, ma capisco. Ci sono state tante partite. Speriamo che con il Venezia si sistemi un pochino e per il derby sia bello. Ruolo? Per me uguale. Per il modo in cui giochiamo quest'anno è divertente anche fare il terzo centrale, perché posso sempre dare superiorità in avanti. Gioco dove mi dice il mister. Sensi? Non ci ha detto niente, era tranquillo. Sono contento che abbia fatto gol perché ha passato dei momenti non facili. Sono contenti per lui".