Dimarco: “Siamo partiti alla grande. Per noi che giochiamo poco non è facile, ma…”

Le parole di Federico Dimarco a Inter TV: “Siamo partiti alla grande andando in vantaggio dopo 30 secondi. La partita si è messa nella direzione giusta e abbiamo portato a casa la vittoria. Per noi che giochiamo poco non è facile giocare dall’inizio perché non hai i 90 minuti in settimana. Ma per i lavori che facciamo in settimana penso che oggi abbiamo dato una risposta positiva. Sempre emozionante vestire la maglia dell’Inter soprattutto per me che ho fatto 11 anni nel settore giovanile. Sempre un orgoglio. Ranocchia? Scherziamo sempre in allenamento”.

(Inter TV)