Dimarco: “Il Verona vorrà fare risultato, dobbiamo cercare di fare subito gol”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Federico Dimarco ha parlato i microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Verona: "Il Verona? Sicuramente è una squadra agguerrita che vorrà fare risultato contro una grande squadra come l'Inter. Dobbiamo cercare di entrare subito forte in campo e cercare di metterli nella loro metà campo e fare gol prima possibile. Tornare qui è una sensazione molto bella, ritrovo ex compagni di squadra con cui ho trascorso due anni. Una cosa bella. A chi bisognerà fare attenzione? A tutti. E' una squadra imprevedibile, bisogna entrare giusti in campo e portare a casa il risultato".