Dimarco: “Vittoria meritata e segnale importante. Noi più forti del 21-22? Parla il campo”

"Una vittoria sofferta, ma comunque meritata, perché abbiamo creato tanto. Importante aver iniziato con questi tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare. Terzo in difesa o quinto a sinistra? Dipende dalle partite. Ci sono dei momenti in cui devo fare il terzo, ma in altre situazioni meglio da quinto. Non dovevamo arrivare al '95 per vincere, una squadra come la nostra deve chiudere prima certe partite. Ma abbiamo vinto e questo è un segnale importante. Noi più forti dell'anno scorso? Non so, parla il campo. Vediamo".