Dimarco: “Ho lavorato tanto per guadagnarmi la maglia dell’Inter. Oggi diverso dal solito”

Finisce 2-2 al Marassi tra la Sampdoria e l'Inter. I nerazzurri chiudono in 10 per l'infortunio di Sensi dopo aver effettuato tutte le sostituzioni. Al termine della gara a Sky Sport ha parlato uno dei protagonisti della sfida, Dimarco:

"Emozione incredibile, momento che aspettavo da tanto. Peccato il pareggio ma sono contentissimo. Qua avevo giocato poco, ho deciso di andare a Verona, il mister ha creduto tanto in me. Ho fatto più il centrale che il quinto. Sto bene, ho avuto solo crampi, non è niente di grave. Sono due ruoli diversi, a uomo mi trovo più volte in avanti. Più bello giocare davanti perché hai più occasioni di fare gol o assist, gioco dove dice il mister. Quando sono andato a Verona ho lavorato sodo per guadagnarmi questa maglia. Era la prima vola che mi sentivo diverso, era la prima da titolare. Oggi totalmente diverso da come affrontavo le partite. Ora dobbiamo pensare alla Champions League".