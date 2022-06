Inghilterra-Italia, le formazioni probabili: Dimarco in difesa. A centrocampo Tonali

A meno di un anno dalla finale vinta contro l'Inghilterra, l'Italia di Mancini si ritrova - una volta eliminata dal Mondiale - a dover ricostruire una squadra e qualche certezza. Continua quindi la sperimentazione del commissario tecnico della Nazionale per trovare una quadra e gli uomini ai quali affidarsi in futuro. Nella gara contro gli inglesi, valida per la Nations League, schiererà probabilmente, secondo quanto riportato da Skysport, Dimarco in difesa a sinistra. Nella formazione titolare non dovrebbero esserci né Barella né Bastoni.