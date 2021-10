Dall’esordio con l’Inter alla chiamata in Nazionale: Dimarco ritrova Mancini

Il difensore nerazzurro debuttò in Serie A proprio grazie all'attuale ct, che ieri lo ha chiamato per la prima volta in Nazionale

31 maggio 2015: Federico Dimarco, ai tempi promettente difensore della Primavera dell'Inter, debutta non ancora diciottenne in Serie A, subentrando a Palacio nei minuti conclusivi della gara contro l'Empoli. 4 ottobre 2021: il mancino classe '97 viene convocato per la prima volta in Nazionale maggiore, complice il forfait di Pessina. Due tappe decisamente significative nella carriera del difensore nerzzurro, accomunate dalla presenza in panchina di Roberto Mancini. Il ct azzurro rimase colpito ai tempi delle qualità mostrate dal prodotto del vivaio interista, e ora è pronto per rivederlo in azione a 6 anni dall'ultima volta. Che sia arrivato per Dimarco il momento, dopo l'esordio in campionato con l'Inter, anche per il debutto con la Nazionale?