Dimarco: “Ringrazio Lautaro per l’assist, avrei potuto fare anche il secondo gol”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Federico Dimarco ha parlato a Inter TV dopo la vittoria contro l'Empoli: "Sicuramente potevo fare anche il secondo gol, ho chiuso troppo e purtroppo il pallone è uscito. Cori dei tifosi? Per me l'Inter è sempre stata casa mia sin dai pulcini fino alla prima squadra. Sicuramente è stata una partita combattuta, avevano fatto risultati importanti. Bene così che abbiamo chiuso la partita. Lautaro? Lo ringrazio per l'assist. Io determinane? Sicuramente ho lavorato tanto, so quello che ho passato negli anni scorsi. Me lo sono guadagnato con il sacrificio, sono contento".