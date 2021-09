Dimarco, sospiro di sollievo Inter: erano solo crampi con la Sampdoria

Simone Inzaghi può sorridere: il jolly mancino sarà regolarmente a disposizione per la sfida con il Real Madrid

Un sospiro di sollievo in casa Inter per le condizioni di Federico Dimarco. Confermate le sensazioni dell’immediato post partita di ieri a Genova: erano solo crampi per il jolly nerazzurro, che può giocare sia come terzo centrale che come esterno a tutta fascia a sinistra. Simone Inzaghi può dunque sorridere: sarà regolarmente a disposizione mercoledì contro il Real Madrid.