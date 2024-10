Dimarco finora ha segnato un gol e fornito due assist in stagione. Eppure in Serie A determina come pochi

Federico Dimarco resta uno dei punti fermi dell'Inter di Simone Inzaghi. Numeri alla mano, il laterale mancino ha collezionato 10 presenze in campionato, fornendo un assist per il gol di Lautaro contro l'Udinese e segnando invece la rete del momentaneo pareggio nel derby contro il Milan.

Dimarco è stato poi protagonista anche in Champions League, riuscendo a fornire l'assist decisivo a Thuram per il gol vittoria contro lo Young Boys - unico match in Europa giocato da Dimarco quest'anno -, che ha regalato tre punti fondamentali ai nerazzurri per rimanere a contatto con le primissime.