L'infortunio di Carlos Augusto costringerà, nelle prossime settimane, Federico Dimarco a giocare ancor più del previsto e Inzaghi a cercare soluzioni per non mandare in riserva il suo esterno titolare. Nello specifico, in attesa di Buchanan, potranno esserci partite con Matteo Darmian dirottato a sinistra. Scrive il Corriere dello Sport: