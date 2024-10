Piedi che ispirano e funzionano. Federico Dimarco si è preso ancora una volta la scena con uno dei suoi assist. Dal suo piede sinistro erano arrivati i due passaggi decisivi per i gol segnati dall'Italia nel pareggio contro il Belgio. Questa sera, poco prima che guadagnasse la panchina, ha ispirato con un cross dalla sinistra il suo compagno all'Inter, Davide Frattesi. Il centrocampista, dal centro dell'area, non ci ha pensato un secondo e ha segnato con un grande inserimento il gol del tre a uno, poco dopo la rete segnata da Israele e che poteva riaprire la sfida.

Alla fine della partita che si è giocata a Udine, l'esterno nerazzurro ha scritto un post sui social senza dimenticare il suo tradizionale saluto e un pizzico di ironia: "La strada è quella giusta! Vittoria e prestazione da Italia. Ma assist in Nazionale non vale al fantacalcio? Ciao grandi". Il commento che arriva qualche secondo dopo è del giocatore che su quella strada ha intenzione di spianarla davanti a sé con il suo spirito da trattore. Così Davide ha risposto, quasi a ringraziare il compagno: "Grande, grandissimo". Ma pure lui che è sempre dove deve essere non scherza mica. A Inzaghi, comodo sul suo divano, sarà scappato un sorriso.