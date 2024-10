Udogie era già a bordo campo. Era stato chiamato a sostituire Federico Dimarco nella gara dell'Italia contro Israele. Ma pochi secondi prima che arrivasse la sostituzione l'interista si è inventato un assist dalla sinistra che ha ispirato in area Davide Frattesi ed è arrivata la rete del 3 a 1. Poco dopo l'assist al bacio per il centrocampista, Dimash è uscito dal campo e si è posizionato a bordo campo per assistere ai minuti finali della partita.