Due gol dell'Italia e due assist suoi. Serata show per Federico Dimarco con la maglia della Nazionale sulle spalle. Del calciatore dell'Inter hanno parlato anche a Skysport sottolineando la sua prestazione contro il Belgio: «Partito fortissimo in questa stagione, la prima palla data a Darmian, il primo gol con il Lecce porta la sua firma. E abbiamo visto come sia tra i più presenti dell'Inter. È stato anche il migliore in campo in una serata difficile per la squadra come quella del derby perso col Milan. Ieri Federico è stato il migliore con la Nazionale», ha sottolineato Andrea Paventi.