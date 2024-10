Il giorno dopo Italia-Belgio, dalle colonne del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone analizza la prestazione degli azzurri. Dopo 40 minuti di grande Italia, la gara è cambiata con l'espulsione di Pellegrini. "Chiaro che la partita gira quando l’arbitro butta fuori Pellegrini. È un fallo da rosso? Sì, molto probabilmente sì. Un fallaccio da dietro per rimediare a un passaggio corto di Bastoni. Pellegrini china la testa, lo sguardo diventa quello di un martire. È il peggior periodo della sua carriera. I tifosi della Roma, di cui è capitano, lo fischiano da settimane, quasi lo bullizzano, e qui in azzurro combina questo pasticcio. L’arbitro ci mette pochi secondi. Torna in mezzo al campo e tira fuori il cartellino rosso".