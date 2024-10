"La verità è che Dimarco è una sorta di trequartista dirottato in fascia. È in grado di metterti il pallone dove vuole. Ma ha anche la visione di gioco per scegliere la soluzione migliore. Che non è necessariamente un traversone in area, ma anche un cambio di gioco che prende in contropiede la difesa avversaria (...). Ma Dimarco, come già sottolineato, è un giocatore che evolve. I suoi inserimenti in area, ad esempio, stanno diventando sempre più frequenti. Merito dei principi di gioco di Inzaghi. Dimarco, appunto, è un “attore” perfetto".