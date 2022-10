GdS – Dimarco settimana da incorniciare. Asllani assolto, Skriniar simbolo di una difesa malata

I migliori e i peggiori secondo La Gazzetta dello Sport dell'Inter che ieri è stata sconfitta a San Siro dalla Roma

Andrea Della Sala

Dimarco 7 - Una settimana che non dimenticherà: gol in Nazionale, gol alla Roma, tanta corsa e cose utili anche ieri, come in azzurro. Stavolta gli è mancato il lieto fine, ma il suo l'ha fatto.

Skriniar 5 - È il più vicino a Smalling quando parte Pellegrini. La reattività e la voglia di restargli attaccato che sono mancate raccontano bene una difesa e una squadra ammalata nell'anima.

Handanovic 5,5 - Il tiro al volo di Dybala è bellissimo, ma non ravvicinato e non imparabile. Ci prova, ma potrebbe fare molto di più. E la partita vira. Altra amarezza

Asllani 6 - Non facile sostituire Brozovic in un momento cosi, a 20 anni, con 23' di rodaggio in campionato. Fatica, cresce, sfiora anche il gol. Merita l'assoluzione.

Barella 6- Guasta partita e prestazione con la palla persa che Spinazzola trasforma nell'assist a Dybala. Ma ha mandato in gol Dimarco e ha lavorato tanto per la squadra.

Inzaghi 5,5 - Meriterebbe un buon voto per il gioco. che ha ritirato fuori. Ma non riesce proprio a entrare nella testa della squadra per evitare i cali di tensione che compromettono tutto.