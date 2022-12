Dimarco: “Torneremo in campo con fame di vincere. Rimonta? L’errore da non fare…”

Queste le sue considerazioni: "Importante per noi è lavorare e avere tempo per farlo, ci vuole tempo per raggiungere la forma perfetta e arrivare al 4 gennaio in forma. Rimonta fattibile? Non bisogna fare l'errore di guardare in avanti, ma bisogna pensare partita dopo partita e raccogliere il meglio. Io cerco di dare il massimo in ogni allenamento e do il massimo per tornare in forma. Bisogna tornare in campo con la fame di vincere".