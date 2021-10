Dimarco: “Tre punti importantissimi, bene così. Potevamo raccogliere di più con…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV: soddisfazione per i tre punti

Federico Dimarco ha commentato la vittoria contro il Sassuolo ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente è stata una partita difficile, abbiamo preso gol su rigore. Può capitare. L'importante è che nella ripresa siamo entrati in un modo diverso e abbiamo reagito subito. Meno male che abbiamo portato a casa i tre punti perché sono tre punti importantissimi. Sapevamo che vincere prima della sosta era importante, bene così che abbiamo vinto. Bilancio? Siamo sulla strada giusta, non abbiamo ancora perso una partita. Potevamo raccogliere di più con Atalanta e Sampdoria. Adesso dobbiamo prepararci al meglio per la partita con la Lazio".