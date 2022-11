Dimarco sui social: “Inter, finito il 2022 con una grande vittoria”

In questa prima parte del campionato ha potuto dimostrare le sue capacità oltre al grande attaccamento all'Inter, la squadra che tifava da bambino e per davvero. Federico Dimarco ha ricompensato la fiducia che gli è stata data da Inzaghi e si è conquistato spazio nelle gerarchie nerazzurre ribaltandole. Il calciatore ha parlato ai microfoni di DAZNalla fine della partita con l'Atalanta e ha sottolineato come la formazione nerazzurra sia nel bel mezzo di un percorso teso a migliorare soprattutto nei big match. In quelle gare la squadra ha perso punti importantissimi che ha recuperato portandosi comunque a ridosso del vertice, là dove brilla in solitaria il Napoli di Spalletti.