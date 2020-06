Di Marzio: “Eriksen non adatto per lo schema di Conte. Scudetto? Inter, saranno decisivi…”

Gianni Di Marzio, ex tecnico e dirigente, è intervenuto su TMW Radio per parlare del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen e della collocazione tattica dopo le difficoltà nei primi mesi dopo il suo arrivo in Italia dal Tottenham a gennaio: “È un grande giocatore, ma in questo sistema di gioco voluto da Conte, il centrocampista deve rientrare ed essere in linea con i difensori. Per me lui è da 4-3-1-2, non per questo schema. Lui o Luis Alberto? Eriksen se cambia mentalità e ruolo può diventare un giocatore di livello, come lo spagnolo. Anche il laziale ha faticato ma è cresciuto molto. E preferisco comunque lo spagnolo. Tecnicamente Eriksen è anche più forte, ma come rendimento è più forte il laziale“.

Inter ancora in corsa per lo Scudetto. Di Marzio non ha dubbi: “Non è stata fatta una preparazione organica, quindi non credo si possa fare una partenza sprint. Difficile che le squadre possano farlo, non solo l’Inter. Sarà importantissima la strategia del tecnico nei cambi. Saranno decisivi i cambi tattici in corsa. Ci sono allenatori che sanno lavorare con un modulo e basta e altri che sanno cambiare durante la partita. Conte e Sarri hanno giocatori che possono spaccare la partita. Douglas è il classico giocatore che fa questo, ma ha spesso infortuni ed è molto incostante“.