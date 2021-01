Di Marzio: “Oggi la volontà è una cosa, la possibilità un’altra. Si parla dell’Inter ma…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così della difficoltà di praticamente tutti i club di intavolare operazioni in entrata a causa delle difficoltà economiche causate dall’emergenza Covid: “Oggi la volontà è una cosa e la possibilità è un’altra, per tanti club. Si dice tanto dell’Inter, la società o l’allenatore vorrebbero fare delle cose, ma se non si può non si può. Ma questo per tante squadre nel mondo”, le sue parole.