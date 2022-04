Inter, con Inzaghi nuova dimensione europea. TS: “Liverpool e Real Madrid…”

I nerazzurri in questa stagione sono tornati protagonisti anche in Champions League dopo i deludenti risultati degli scorsi anni

Tuttosport ha voluto analizzare e nobilitare il percorso europeo dell'Inter di Simone Inzaghi, anche alla luce dei risultati dei quarti di finale di Champions League: "Vedere Real Madrid e Liverpool in semifinale di Champions nobilita ancora di più la campagna europea condotta dall'Inter. Perché è vero che la squadra di Simone Inzaghi ha perso tre dei quattro scontri diretti giocati contro le corazzate guidate da Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp; però è altrettanto vero che soltanto nel match del Santiago Bernabéu la sconfitta è stata meritata pure sul campo. All'andata con il Real, prima che Rodrygo firmasse il golpe a un minuto dal 90', il migliore in campo era stato Thibaut Courtois e agli atti rimangono pure i 18 tiri prodotti dall'Inter senza però segnare (un'enormità). Pure con il Liverpool l'Inter ha perso nel finale (l'uno-due portato da Firmino e Salah è maturato nell'ultimo quarto d'ora) ma per un'ora i nerazzurri avevano tenuto botta con i Reds, centrando pure una clamorosa traversa con Hakan Calhanoglu nel primo tempo. Ricordare tutto questo, non è un tentativo di revisionismo ma dimostra come, grazie al lavoro fatto da Inzaghi alla Pinetina, l'Inter abbia acquisito una dimensione europea che non era riuscito a darle Antonio Conte, capace sì di arrivare in finale di Europa League (approfittando però della formula inedita partorita dalla Uefa per portare a termine la stagione segnata dallo scoppio della pandemia), ma pure colpevole della doppia eliminazione nel gironcino di Champions. Inzaghi non solo ha riportato i nerazzurri nell'aristocrazia del calcio europeo dopo dieci lunghi anni, ma ha pure dimostrato come la distanza tra chi lotta per vincere la Coppa non sia poi così ampia".