Dionisi: “Pinamonti e Consigli sono infortunati, non ci saranno con la Lazio”

"Non era facile giocare a Firenze con quella personalità e con quel coraggio. La Fiorentina fa bene, giocava in casa. Peccato non aver ottenuto quello che meritavamo e oltre al risultato negativo sono arrivati anche gli infortuni di Consigli e Pinamonti, che non ci saranno. Dobbiamo ripetere la prestazione, l'atteggiamento e la personalità di Firenze ed essere più cinici perché nelle ultime due gare abbiamo creato e abbiamo fatto gol su rigore perché poi le altre squadre non ti concedono chissà che".