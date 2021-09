Dionisi: “Inter e Juve favorite per lo scudetto. Quando conosci Raspadori…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo al Corriere dello Sport. Sui suoi giocatori, ma anche sulla corsa al tiolo

A due giorni dalla sfida contro la Roma, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport. E si è soffermato anche sulla corsa scudetto e sull’Inter di Simone Inzaghi: “Mourinho ha segnato la storia del calcio e quando smetterà, lascerà una traccia indelebile avendo vinto due Champions con due formazioni non favorite come il Porto e l’Inter. Ha un grande carisma e indubbie capacità. E’ uno dei migliori del ventunesimo secolo. In questi anni mi è capitato spesso di incontrare tecnici più esperti. Fortunatamente non sarò io contro di lui, ma il Sassuolo contro la Roma... Non lo avrei mai pensato possibile e invece... Non vedo l’ora di stringergli la mano”.