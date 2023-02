Moviola Inter-Udinese, CdS: “Dionisi da 5,5, c’è un errore da matita blu”

"Non perfetto Dionisi, come al solito tanta corsa ma c’è un errore da matita blu. Il rigore su Dumfries poteva essere visto live, bravo il VAR. Ok la rete di Lautaro del 3-1. Onestamente il rigore che Dionisi ha dato dopo l’OFR era abbastanza netto anche in diretta: l’entrata di Wallace, in salto, con grande veemenza e poca coordinazione, era sospetto ancora prima che arrivasse lo scontro con Dumfries e avrebbe dovuto consigliare all’arbitro un po’ più di “furbizia”. Il contatto è netto, il fatto che tocchi il pallone appena dopo l’avversario conta poco. Abbattista lo manda al monitor, correttamente. Giusta anche la ripetizione: invasione (encroachment) di Masina che poi va sul pallone respinto da Silvestri".