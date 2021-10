Sassuolo, Dionisi: “Fiero della mia squadra, peccato. Handanovic? Errore dell’arbitro”

E' ovviamente rammarico Alessio Dionisi per la sconfitta del Sassuolo contro l'Inter. Le sue parole a Sky Sport

"Un peccato aver perso questa partita, per la prestazione e per gli episodi. Non la meritavamo. Non sono qui a discutere l'arbitraggio: sui due gol subiti siamo stati leggeri, poi di fronte avevamo una squadra forte. Il rammarico è non aver fatto il secondo gol: questo ha dato entusiasmo a loro, noi ci siamo un po' abbassati. Dopo l'episodio di Handanovic ci siamo messi a posto mentalmente per il secondo tempo. Come me lo spiego? Si può sbagliare, è andata così e dobbiamo accettare il verdetto. Mi dispiace, perché ci portiamo a casa i complimenti ma non il risultato. Devo essere fiero della mia squadra".