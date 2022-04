Dionisi: “Scamacca non merita i titoli che gli date. Mezzo campionato non basta”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così dopo il ko contro il Cagliari di oggi. Anche di Gianluca Scamacca

A Sky Sport, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così dopo il ko contro il Cagliari di oggi: “Complicato gestire i giocatori del Sassuolo che sono molto richiesti? Non è complicato. Fa arrabbiare, si cerca di tamponare. Parlano bene perché ho molti giovani, i nostri devono ancora dimostrare, a volte si parla anche troppo. I nostri giovani stanno giocando, forse dovrò non farli giocare? È una provocazione naturalmente. Oggi sono particolarmente arrabbiato, tenere la palla senza tirare non va bene, così non si vincono le partite. Agli attaccanti le palle devono arrivare e gli attaccanti devono concludere, io gioco con 4 punte”.

“Premesso che Gianluca spalle porta non è bravo e infatti non dovremmo giocarla. Migliorerà comunque. Ma oggi è stato lui stesso il peggior avversario di se stesso. È giovane, ha continuità, numeri, ma a oggi non merita i titoli che gli concedete. Ma perché non può bastare mezzo campionato per i titoli. È un ascensore di sali e scendi”.